Aylar sonra ilk kez yolcu taşıdı

18 Kasım'da yeniden uçuş izni alan Boeing 737 Max'ın ülkedeki ilk tarifeli seferi New York-Miami arasında yapıldı. Amerikan Hava Yolları'nın 718 sefer sayılı uçağında hava yolu firmasının başkanı ve mürettebat dışındaki bazı çalışanları da yer aldı. Pilotun uçuş sırasında "737 Max'deyiz. Bu uçağa güveniyoruz, öyle ki eşim bile burada" anonsunun alkışlarla karşılandığını aktarıldı.







Firmanın havacılık otoritelerinden onay alması, yolcuların güvenini kazanmaya yetmeyecek gibi görünüyor. Zira, NBC'de yer alan habere göre yapılan anketler, yolcuların yüzde 57'sinin kazalardan dolayı 737 Max tipi uçakla uçmak istemediğini gösteriyor.





Amerikan Hava Yolları, tüm müşterilerin seferlerin hangi tip uçakla yapılacağı konusunda önceden bilgilendirileceğini, Max 737 ile uçmak istemeyenlere bilet değiştirme imkanı sunacaklarını duyurdu.





Boeing aleyhine kazalarda ölenlerin yakınları tarafından açılmış çok sayıda dava halen devam ediyor.





İlk tarifeli sefer Brezilya'da yapıldı





Ticari seferleri askıya alınan Boeing 737 Max model uçağını, kazalardan sonra tarifeli seferler için ilk kullanan ülke Brezilya oldu. Ülkenin en büyük hava yolu şirketi Gal, 9 Aralık'ta Sao Paulo'dan ülkenin güneyindeki Porto Alegre şehrine Boeing 737 Max ile yolcu taşıdı.2 Aralık'ta ABD'de düzenlenen ve basın mensuplarının yer aldığı özel bir seferde ise Boeing güven tazelemeye çalışmıştı.





Ne olmuştu?





Boeing ile yaşanan uçak kazalarına, üretim hatasının yol açtığının tespit edilmesi üzerine "737 Max 8" tipi uçakların kullanılması Mart 2019'da yasaklanmıştı. 20 ay süren incelemeler ve güvenlik testlerinden sonra firmaya yeniden uçuş izni verildi.





Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçti.





Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.





Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurdu ve hava sahalarını bu uçuşlara kapattı.







Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edildi.



