Aylar sonra konuşabilen Ağar, Peker'e 'yalancı' dedi, gözler Peker'de

Sedat Peker’in iddialarının ardından ilk kez röportaj veren eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sedat Peker’i hedef aldı.







Eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar, Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e yaşananlara dair ve Mansimov ile aralarında geçenlere ilişkin konuştu.





SADECE CEZAEVİNE HELİKOPTER PİSTİNİ KİMİN YAPTIĞINI AÇIKLADI

“İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı” diyen Mehmet Ağar, “Bir tanesine cevap vereyim” ifadeleriyle şunları söyledi:





“Kimsenin arkasından konuşmayız, konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap vereyim diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Ben cezaevinde yatarken helikopter pisti yaptırmışım. Yaptıran o günkü Nazilli Belediye Başkanı bugün de MHP Aydın İl Başkanı’dır. Hangi bir yalanını söyleyeyim. Çok. onun için bana yakışmaz. Çünkü onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendine kendine çok şey konuşuyor. Ben de konuşabilirim ama ciddi meselelerdir bizim meselelerimiz. Devletin meseleleridir, milletin meseleleridir kardeşlerimizin meseleleridir. Türkiye’nin geleceğidir. Boş boş şeyler konuştu.





OĞLU TOLGA AĞAR İLE BİRLİKTE YALIKAVAK MARİNA’YA ÇÖKMÜŞTÜ

Bodrum Yalıkavak Marina’ya çöktüğü Sedat Peker’in açıklamalarıyla ortaya çıkan Ağar da Marina ile ilgili yaptığı açıklamada “Ben olmasam mafya çökerdi” ifadesini kullanmıştı. O sırada Ağar Bodrum Yalıkavak’ın yönetim kurulu başkanı, oğlu AKP Millletvekili Zülfü Tolga Ağar ise yönetim kurulu üyesiydi.