Aylar sonra ortaya çıktı

İş insanı Ma, Çin'de kırsalda görev yapan 100 öğretmenle bir video konferans aracılığıyla görüştü.







Jack Ma en son ekim ayında Çin'in en büyük şehri Şangay'daki bir foruma katılmış ve yaptığı konuşmasında Pekin yönetiminin mali politikalarını eleştirmişti. Ma, jüri üyeliği yaptığı ve çekimlerine katıldığı Africa’s Business Heroes adlı televizyon programının kadrosundan da çıkartılmıştı.





Euronews'in haberine göre 54 yaşındaki Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştirmesi sonrası Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şangay borsalarında 37 milyar dolarlık eş zamanlı halka arzını durdurmuş, 24 Aralık tarihinde de Alibaba Grubu hakkında "tekelcilik ve piyasada haksız rekabete yol açtığına" dair soruşturma başlatılmıştı.





Serveti son 2 ayda 11 milyar dolar erimişti





Pekin merkezli teknoloji danışmanlığı şirketi BDA China'nın Başkanı Duncan Clark, Çinli iş insanına "gözlerden kaybolması gerektiği talimatı" verildiğini öne sürdü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth ise Twitter'da konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından iki aydır şüpheli şekilde kayıp olması, her ne güvence verilirse verilsin Çin teknoloji şirketlerinin nihayetinde Çin Komünist Partisi'nin kontrolünde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.





Birkaç ay önce net serveti 62 milyar doların üstünde olan Ma'ya ait şirketler, gelişen olaylar neticesinde borsada son 2 ayda 11 milyar dolar kaybetti. Geçtiğimiz pazartesi günü de Alibaba'nın Hong Kong'da listelenen hisse senetleri yüzde 2.15 oranında düştü.