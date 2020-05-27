Samanyolu Haber /Politika / İki müttefik aylar sonra yan yana... /27 Mayıs 2020 20:05

İki müttefik aylar sonra yan yana...

Cumhur İttifakı'nın iki üyesi Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli aylar sonra yan yana görüntülendi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra dönemin başbakanı Adnan Menderes olmak üzere yüzlerce Demokrat Parti üyesinin yargılandığı Yassı Ada'yı ziyaret etti. 

Darbecilerin kurduğu Yassı Ada Mahkemeleri'nde Başbakan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idama mahkûm edilmişti. 

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" ismi verilen Yassı Ada'ya gittikleri vapurda görüntülendi.

MHP'nin resmi Twitter hesabında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılış programına birlikte seyahat ediyorlar." notuyla paylaşıldı.
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Erdoğan ve Bahçeli müzeye dönüştürülen Yassı Ada'da müzeye dönüştürülen bölümleri gezdi. İki lider Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye dikkat ederek oturdu. 
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