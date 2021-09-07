Samanyolu Haber /Gündem / 'Aylarca sürecek internet kesintileri yaşanabilir' /07 Eylül 2021 18:28

'Aylarca sürecek internet kesintileri yaşanabilir'

ABD’li gökbilimci Sangeetha Abdu Jyothi, Güneş’te meydana gelecek şiddetli bir fırtınanın Dünya’da haftalarca veya aylarca sürebilecek internet kesintilerine sebep olabileceğini söyledi.

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Dünyada neredeyse her şeyin artık internet üzerinden yapıldığı bir ortamda Amerikalı bilim insanlarından endişelendirici bir haber geldi.

ABD’li gökbilimci Sangeetha Abdu Jyothi, Güneş’te meydana gelecek şiddetli bir fırtınanın Dünya’da haftalarca veya aylarca sürebilecek internet kesintilerine sebep olabileceğini söyledi.

Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Abdu Joythi, yaklaştığı öngörülen şiddetli güneş fırtınasının Dünya genelinde uzun süreli internet kesintilerine sebep olabileceğini belirtti.

SIGCOMM 2021 veri iletişimi konferansında konuşan Abdu Jyothi, 'Güneş'in Süper Fırtınaları: İnternet Kıyameti Senaryosu' adlı bir sunum yaptı.

Abdu Jyothi'nin araştırması, elektrik kesintisine neden olan bir güneş fırtınası için ek bir nüansa işaret ediyor.

Joythi, elektrik saatler veya günler içinde geri gelse bile, toplu internet kesintilerinin devam ettiği bir senaryonun altını çizdi.
Gökbilimci, "Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi" ifadelerini kullandı.

Aylarca süreceğini tahmin ettiği bu kesintileri 'internet kıyameti' olarak tarif eden Joythi, "Mevcut altyapımız büyük ölçekli Güneş fırtınasına hazır değil" dedi.
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