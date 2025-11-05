Aylardır depremlerle sarsılan bölge sonunda afet bölgesi ilan edildi

6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı’da 15 bin 300’den fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın 1530876 sayılı kararıyla, Sındırgı ilçesi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.



Kararı duyuran AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, “Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.