Samanyolu Haber /Gündem / Aylardır depremlerle sarsılan bölge sonunda afet bölgesi ilan edildi /05 Kasım 2025 18:07

Aylardır depremlerle sarsılan bölge sonunda afet bölgesi ilan edildi

Yaklaşık 3 ay boyunca deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir’in Sındırgı ilçesi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

SHABER3.COM

6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı’da 15 bin 300’den fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın 1530876 sayılı kararıyla, Sındırgı ilçesi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

Kararı duyuran AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, “Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aylardır depremlerle sarsılan bölge sonunda afet bölgesi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:59