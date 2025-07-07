Aylardır tutuklu olan Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında

Barım, 24 Ocak’ta gözaltına alındıktan üç gün sonra tutuklanmış ve Silivri (Marmara) Cezaevi’ne gönderilmişti. İddianamede, Barım’ın Gezi sürecinde sanatçıları eylemlere yönlendirdiği, medya üzerinden kamuoyunu etkilediği ve protestoların organizasyonuna destek verdiği iddia ediliyor.





Barım’ın avukatları, müvekkillerinin cezaevinde hayati tehlike taşıyan sağlık sorunları yaşadığını belirterek defalarca tahliye talebinde bulundu. Ancak şimdiye kadar bu başvurular kabul edilmedi.





Halktv'nin haberine göre Barım'ın kalp ve beyin damarlarında toplam dokuz farklı ciddi hastalık tespit edildi. 2 Temmuz tarihli sağlık kurulu raporuna göre, kalbinde ciddi ritim bozuklukları, kalp kapakçıklarında ileri derecede yetmezlik ve ani ölüm riski yaratan problemler bulunuyor. Ayrıca beynindeki anevrizmanın büyüdüğü, patlama riski taşıdığı ve bu nedenle beyin kanaması ya da felce yol açabileceği bildirildi. Ancak tahliye başvuruları kabul edilmedi.





BARIM OLAYI NASIL BAŞLADI?

Ayşe Barım hakkında ilk soruşturma 10 Ocak’ta “çalışma hürriyetini ihlal” ve “şantaj” suçlamalarıyla açıldı. Barım’ın dizi sektöründe tekelleşmeye çalıştığı ve sanatçıları Gezi eylemlerine yönlendirdiği iddia edildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre Barım, 2013’teki Gezi Parkı protestolarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdi. Soruşturma kapsamında Barım’ın evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Sanatçılar Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler polis eşliğinde adliyeye götürülerek ifade verdi.





Ayrıca, yalan tanıklıkla suçlanan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na 1 yıl 10 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını erteledi.





Ayşe Barım’ın sağlık durumu ve Gezi davasındaki yargılanması bugün yapılacak duruşmada yeniden gündeme gelecek. Tahliye edilip edilmeyeceği mahkeme kararıyla netleşecek.