Samanyolu Haber /Dünya / Aylık 1,4 milyon TL maaşla şeker yiyecek müdür aranıyor /03 Ağustos 2022 12:11

Aylık 1,4 milyon TL maaşla şeker yiyecek müdür aranıyor

Kanada’da bir şekerleme şirketi, ayda en az 3.500 adet şekerleme yiyecek bir müdür arıyor. İş ilanına Kuzey Amerika’da yaşayan 5 yaş üstü ve gıda alerjisi olmayan herkes başvurabiliyor. Şirket, işe alınacak kişinin diş bakımına da destek olacak.

SHABER3.COM

Kanada'da bir şekerleme şirketi, yılda 77 bin dolara (1,4 milyon TL) şeker tadım müdürü arıyor.

Candy Funhouse şirketi, bu görev için ayda en az 3.500 adet şekerleme yiyecek bir kişiyi işe alacak. İlanda “gereken kriterler, şekerin tadını anlayacak bir damağa sahip olmak” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca seçilecek kişinin diş bakımına da destek olunacağı kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre şekerleme tadım müdürünün görevi günde en az 100 şekerlemenin tadına bakarak satışa çıkarılacak ve onay damgası alacak ürünleri belirlemek. Yetkili ayrıca şirketin şekerleme stratejisinin geliştirilmesinden de sorumlu olacak.

5 YAŞ ÜSTÜ HERKES BAŞVURABİLİR
İş ilanına Kuzey Amerika'da yaşayan 5 yaş üstü ve gıda alerjisi olmayan herkes başvurabiliyor. Dikkat çeken bu rüya meslek için birçok aday başvuruda bulundu.

Bazı aileler, pozisyon için başvuru yapan “şeker ve çikolata uzmanı” çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Daha önce de şekerleme ve çikolata şirketleri “tadım uzmanı” ilanları açmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aylık 1,4 milyon TL maaşla şeker yiyecek müdür aranıyor Sonraki Haber >>

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:22:16