Aylık Bazda Rekor kırıldı:

Temmuz ayında mahkemeler 358 dosya için geçici mühlet kararı vererek 2018’den bu yana en yüksek aylık konkordato sayısına ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise geçici mühlet kararları geçen yılın neredeyse tamamını yakalayarak yüzde 105 artışla 1617’ye çıktı.





Konkordatoların ocak-temmuz dönemine ilişkin verilerine bakıldığında ise, neredeyse geçen yılın tamamına yaklaşıldığı görülüyor. Buna göre, yılın 7 ayında verilen geçici mühlet kararı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 1617’ye ulaştı. Geçen yılın tamamında verilen toplam geçici mühlet kararı sayısının 1723 olduğu düşünüldüğünde, henüz 7’nci ayda 2024’ün yüzde 94’üne ulaşıldığı görülüyor.





Ekonomim’de yer alan habere göre, temmuz ayında mahkemeler 358 dosya için geçici mühlet kararı verirken, bu sayı aylık bazda rekor olarak ölçüldü. Temmuzda 139 dosya için kesin mühlet kararı verilirken, 157 dosya için de konkordatonun reddi kararı verildi. İflas kararı verilen dosya sayısı geçen ay 30 olurken, 14 dosya için de tasdik kararı alındı.Ocak-temmuzda konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı da yüzde 209 artışla 961’e ulaştı. Yılın 7 ayında konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı da yüzde 113 artarak 710 oldu. Böylece hem kesin mühlette hem de konkordatonun reddi kararlarında 2024 yılının tamamında ulaşılan seviyeler yedinci ayda aşılmış oldu. İflas kararlarında da bu yılın ocak-temmuz döneminde önemli artışlar görüldü. Buna göre, söz konusu dönemde mahkemelerce verilen iflas kararı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 126’ya dayandı.