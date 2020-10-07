Aylıkta dolar, yıllıkta altın kazandırdı

SAMANYOLUHABER- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.





Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 0,50 kazandırırken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,02, Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi yüzde 1,72, külçe altın yüzde 1,74 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,82 kaybettirdi.





TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2,17 ve DİBS yüzde 0,62 oranlarında kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,09, külçe altın yüzde 0,11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19 kaybettirdi.





Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.





DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.





YILLIK KAZANÇ REKORU KÜLÇE ALTINDA





Yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,05 reel getiriyi sağladı.





Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yüzde 23,62, Amerikan Doları yüzde 15,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,09 ve DİBS yüzde 1,68 oranlarında yatırımcısına kazandırırken BİST 100 endeksi yüzde 4,75 kaybettirdi.





TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 26,48, Amerikan Doları yüzde 18,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,45 ve DİBS yüzde 4,03 oranlarında kazandırırken BİST 100 endeksi yüzde 2,55 oranında kaybettirdi.