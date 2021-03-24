Samanyolu Haber /Gündem / HDP için kritik tarih /24 Mart 2021 17:04

HDP için kritik tarih

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması talebi için toplanma kararı aldı. 31 Mart'ta dosyayı gündemine alacak olan AYM, ilk incelemesini yapacak.

SHABER3.COM

HDP'nin kapatılması davasına ilişkin ilk incelemenin yapılacağı tarih belli oldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasıyla ilgili davanın ilk incelemesini 31 Mart’ta görüşecek.
 
AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirmişti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği ileri sürülmüştü. 

HDP iddianamesinde, 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı da talep edilmişti.

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