HDP için kritik tarih

HDP'nin kapatılması davasına ilişkin ilk incelemenin yapılacağı tarih belli oldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasıyla ilgili davanın ilk incelemesini 31 Mart’ta görüşecek.
AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirmişti.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği ileri sürülmüştü.
HDP iddianamesinde, 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı da talep edilmişti.