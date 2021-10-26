AYM, Ayşe Özdoğan’ın infaz erteleme talebini reddetti

AYM’nin kararını gazeteci Sevinç Özarslan, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Özarslan’ın paylaşımlarına göre AYM, Ayşe Özdoğan’ın hastaneye yatışının yapılmasını istiyor.















İşte o paylaşımlar:





“Kararda şöyle denildi: “Başvurucunun hastalığı yönünden sürekli takip ve tedavisinin sağlanması için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yatışının yapılması, tedavi süreci ve sağlık durumunun uygun olduğu ölçüde refakatçiye izin verilmesi için gerekli olan TEDBİRLERİN DERHAL ALINMASINA,





B. Başvurucunun infazın ertelenmesine yönelik tedbir talebinin bu aşamada REDDİNE,





C. Başvurucunun hâlen Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu gözetilerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa Mahkemesini süreç hakkında gecikmeksizin BİLGİLENDİRMESİNE,





D. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, E. Kararın bir örneğinin bilgi için başvurucu vekiline tebliğine, 19/10/2021 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.”



