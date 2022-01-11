AYM Başkanı Arslan: Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarında silahların eşitliği ilkesinin görünürlüğünün çok önemli olduğu belirterek, “Adaletin sağlanması, onun gerçekleştiğinin görülmesine bağlıdır” diye konuştu.



AYM Başkanı Arslan, AYM Yüce Divan Salonu’nda, Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi” konulu sempozyumun açılış konuşmasını yaptı.



AYM Başkanı Arslan: Mahkemenin önünde 60 bin bireysel başvuru bekliyor

Hukuk devletinin olmazsa olmazlarından birinin yargılamanın hakkaniyete uygun yapılması olduğunu belirten Arslan, AYM’ye bireysel başvurulardan büyük kısmının adil yargılanma hakkına ilişkin yapıldığını kaydetti. Yüksek Mahkeme’ye geçen yıl 66 bin 121 başvuru yapıldığını aktaran Arslan, bu başvuruların da yüzde 73’ünden fazlasının adil yargılanma hakkına ilişkin şikayetleri kapsadığını söyledi.



‘BU MESELEYİ ÇÖZMEK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ’



“Başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlallerin yüzde 77’si adil yargılanma hakkına dahildir” diyen Arslan, şöyle devam etti: “Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var. Bu meseleyi çözmek de hepimizin ortak görevi. Buna yönelik bizim önerimiz, Anayasa Mahkemesi’nin gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuruda adil yargılanma hakkına ve bu hakkın ihlaline yönelik değerlendirmelerinin idari ve yargısal makamlar tarafından dikkatli şekilde ele alınması ve çözüm yollarının bulunmasıdır. Gerçekten de adil yargılanma hakkının korunmadığı, ihlallerin önlenemediği bir ülkede hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla korunması ve işletilmesi mümkün değildir.”