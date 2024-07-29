AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu ikinci katın penceresinden düştü

Torununun düştüğünü gören babaannenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu Kadir Özkaya (4), Bursa'da babaannesinin evinde ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Torun Kadir Özkaya, babaannesi P.T'nin evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini korurken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya gelerek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.