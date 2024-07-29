Samanyolu Haber /Gündem / AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu ikinci katın penceresinden düştü /29 Temmuz 2024 17:12

AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu ikinci katın penceresinden düştü

AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın aynı adı taşıyan dört yaşındaki torunu, babaannesinin evinde ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu Kadir Özkaya (4), Bursa'da babaannesinin evinde ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Torun Kadir Özkaya, babaannesi P.T'nin evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Torununun düştüğünü gören babaannenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini korurken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya gelerek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.
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