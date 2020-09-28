“AYM Başkanı’nın yazarı olduğu kitap, ‘sakıncalı’ diye cezaevine alınmadı”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın da yazarları arasında olduğu kitaba ‘yasak’ koyulduğunu ifade etti.





HDP'li Gergerlioğlu, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın yanı sıra, düşünür Fikret Başkaya, hukukçular Fikret İlkiz ile Kerem Altıparmak ve gözaltına alınan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in de yazarları arasında yer aldığı "İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye" isimli kitabın, Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na alınmadığını duyurdu.





Olayı “Skandal” olarak değerlendiren Gergerlioğlu, söz konusu kitabın “sakıncalı” olarak görüldüğü için yasaklandığını kaydetti.







‘CEZAEVLERİ DEREBEYLİK Mİ?





HDP’li Gergerlioğlu’nun paylaşımı şu şekilde:





“Paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Gergerlioğlu, "Şu skandala bakar mısınız? Cezaevleri derebeylik mi? Bandrollü, aralarında AYM başkanı Zühtü Arslan'ın da yazarı olduğu bir kitap bu Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu sakıncalı diyerek bu kitabı vermemiş..! @abdulhamitgul ne diyorsun? @ctekurumsal @adalet_bakanlik" ifadelerini kullandı.”