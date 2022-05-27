Samanyolu Haber /Gündem / AYM, ByLock'ta 'ihlal' kararı verdi, yeniden yargılama istedi /27 Mayıs 2022 17:40

AYM, ByLock'ta 'ihlal' kararı verdi, yeniden yargılama istedi

Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ByLock’un tutuklamaya yeterli delil olmadığına hükmetmesinin ardından ilk kez hak ihlaline hükmetti. Sanığın kendini savunmak için ByLock ile ilgili delil toplama taleplerinin engellendiğine işaret eden AYM, “silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin” ihlal edildiğine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi, AİHM’nin öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusunu büyük dairede görüşme kararının ardından 13 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı kararla ByLock’la ilgili hak ihlaline hükmetti.

AYM, polis memuru Harun Evren’in başvurusunda silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Evren’in yeniden yargılanması gerektiğini belirtti.

Son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Dr. Gökhan Güneş, AYM’nin son kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularında ve savunmalarda dile getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güneş, “Anayasa Mahkemesi’nin CMK’ya aykırı olarak ve istihbari yöntemlerle elde edilen ByLock’u delil kabul etmesine rağmen; 13/4/2022 tarihli kararında; hakkında ByLock iddiası olan herkesin ileri sürdüğü ancak bu zamana kadar hiç dikkate almadığı hususları ihlal gerekçesi kabul etmiştir.” diye yazdı.

BYLOCK VERİLERİNİN KİMSEYE VERİLMEMESİ
Daha önce dikkate almadığı noktaları AYM’nin ihlal olarak değerlendirmesinin bir anlam taşıdığını kaydeden Güneş, “İhlale gerekçe yapılan hususlar dışında, ByLock verilerinin kimseye verilmemesi ve daha bir çok “silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin” ihlali niteliğindeki hususu görmezden gelen AYM, acaba ne olmuştur da bu hususları şimdi görmeye başlamıştır?” ifadelerini kullandı.

AİHM’DEKİ YALÇINKAYA BAŞVURUSU
Anayasa Mahkemesi üyelerinin tavır değişikliğine gitmesinin altında yatan sebepleri yorumlayan Güneş, “Bunun sebebi, Büyük Daire’de görüşülmesine karar verilen Yalçınkaya başvurusu olabilir mi? AİHM kararından önce AYM’den benzer kararları göreceğimizden şüphe yok. Ancak bu göstermelik ve hukuka dönüş sinyali kararlar, AYM’yi işlediği insanlığa karşı suçlardan kurtaramayacaktır! Şimdi yapılması gereken; AYM’nin bu kararındaki gerekçelerin, AİHM’de dahil tüm başvurularda ve savunmalarda dile getirilip, AYM’nin iki yüzlülüğünün herkese duyurulmasıdır.” değerlendirmesi yaptı.

Dr. Gökhan Güneş’in paylaştığı karar Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde yayınlandı.


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