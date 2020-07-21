Samanyolu Haber /Gündem / AYM, çoklu baro ve bekçilik kanununa ilişkin başvuruları 23 Temmuz’da inceleyecek /21 Temmuz 2020 09:46

AYM, çoklu baro ve bekçilik kanununa ilişkin başvuruları 23 Temmuz’da inceleyecek

Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruların ilk incelemesini 23 Temmuz Perşembe günü yapacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, baroların karşı çıktığı çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemini 23 Temmuz perşembe günü ele alacak.

Çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesi yapılacak.

Aynı gün yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı diğer başvurunun da incelemesi yapılacak. CHP, kanunun bekçilere geniş ve keyfiliğe açık yetkiler tanıdığını belirterek kanunun 7 maddesinin iptalini istemişti.

İlk incelemeler sonucu başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse iptal istemleri daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlanacak.
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