AYM, Cumhurbaşkanının TSK hakkındaki o yetkisini iptal etti

CHP milletvekillerinin “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a yönelik bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne 2021’de başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme; iptal taleplerini Ekim 2024’te karara bağladı ve dün Resmi Gazete’den yayımladı. AYM; iptali istenen maddelerden bir kısmını kabul etti.





YASAMA YETKİSİ DEVREDİLEMEZ!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Cumhurbaşkanlığı’nın TSK personeline yönelik yetkilerinden bir kısmı anayasaya aykırılıktan iptal edildi. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme; söz konusu yasayla getirilen “astsubay meslek yüksek okullarında sözleşmeli olarak çalışacak yabancı uyruklu öğretim görevlilerine ödenecek tutarların Cumhurbaşkanı’nca belirlenmesi” düzenlemesini oyçokluğuyla iptal etti. Mahkeme kararında; söz konusu düzenlemenin “yasada temel ilke ve esaslar belirlenmeksizin yürütme organına ilk elden düzenleme yapma yetkisi verilmesinin yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle bağdaşan bir yönü bulunmadığını” belirtti. AYM üyeleri Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı karşı oy kullandı.





MSB’YE SINIRSIZLIK DÜZENLEMESİ

Yüksek Mahkeme, aynı yasayla “istisnai haller karşısında garnizon kumandanlığı görevinin hangi kıta amiri tarafından yapılacağını Milli Savunma Bakanlığı belirler” şeklinde değiştirilen hükmü de “bakanlığa durumlarda sınırlı olarak yeni kadro ve teşkil kurulabileceğine ilişkin genel bir çerçevenin yasada düzenlenmediği” gerekçesiyle iptal etti. AYM’nin iptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek.