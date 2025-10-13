AYM’den Basın İlan Kurumu’nun ‘ilan kesme yetkisi’ne iptal

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 17 Haziran 2025 tarihli ve E: 2023/168, K: 2025/132 Sayılı kararında, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un bir maddesinin Anayasa’ya aykırılığı itirazını ele aldı. Karar, Türk basını açısından büyük önem taşıyan bir tartışmaya son noktayı koydu.





KANUNİLİK ÖLÇÜTÜNE AYKIRI





‘KARARLAR KESİNDİR’ HÜKMÜ DE ANAYASA’YA AYKIRI…

Anayasa Mahkemesi (AYM), Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından gazetelere resmî ilan ve reklamların iki ayı geçmemek üzere kesilmesine imkân tanıyan yasal düzenlemeyi “kanunilik” ilkesine aykırı bularak iptal etti.Yüksek Mahkeme, kuralın basın ve ifade özgürlüğünü sınırlarken BİK’e keyfî uygulamalara yol açabilecek geniş bir takdir yetkisi tanıdığını vurguladı.Mahkeme, resmî ilan ve reklamların kesilmesi şeklindeki yaptırımın, Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına dair “kanunilik” ölçütünü karşılamadığına hükmetti. Gerekçede, hangi fiillerin hangi ölçüde yaptırıma tabi tutulacağının kanunda açıkça belirlenmediği ve Kurum’a sınırsız bir takdir yetkisi tanınmasının basın ve ifade özgürlüğünü orantısız şekilde kısıtladığı ifade edildi. Bu tespit üzerine ilgili kuralın iptaline karar verildi.AYM, ayrıca Basın İlan Kurumu kararlarına karşı açılan davalarda verilen kararların “kesin” olduğuna dair düzenlemeyi de Anayasa’ya aykırı buldu. Mahkeme, yargı kararlarının denetlenmesini talep etme hakkına getirilen bu sınırlamanın orantısız olduğu sonucuna vararak bu hükmü de iptal etti.Öte yandan, ilgili davalarda basit yargılama usulünün uygulanmasına ilişkin düzenleme Anayasa’ya uygun bulundu. Başvuruda ileri sürülen ve davada uygulanma imkânı bulunmayan diğer bölümler ise yetkisizlik nedeniyle reddedildi.AYM’nin bu kararıyla, Basın İlan Kurumu’nun ilan kesme yetkisine dayanak oluşturan yasal zemin ortadan kalkmış oldu.