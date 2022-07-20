Samanyolu Haber /Gündem / AYM’den Demirtaş için ‘hak ihlali’ kararı /20 Temmuz 2022 14:31

AYM’den Demirtaş için ‘hak ihlali’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2011’de gerçekleşen bir eylemde PKK lehine slogan atılması gerekçesiyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a dava açılmasını ‘hak ihlali’ saydı. Yüksek Mahkeme, Demirtaş’a 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

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AYM, “Toplantıyı organize eden ve yöneten kişi statüsü vermediği gibi onun salt toplantıda bulunması kanuna aykırı eylemleri gerçekleştirenlerin hareketlerine iştirak ettiği sonucunu da doğurmaz.” dedi.
 
Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre kararda şu ifadelere yer verildi: “Başvurucunun toplantının katılımcılarından olması ona otomatik olarak toplantıyı organize eden ve yöneten kişi statüsü vermediği gibi onun salt toplantıda bulunması kanuna aykırı eylemleri gerçekleştirenlerin hareketlerine iştirak ettiği sonucunu da doğurmaz. Başvurucunun toplantıda bulunduğu esnada bazı göstericiler slogan atılması ve örgütün bayrağının açılması, başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek üç yıl denetim altına alınması şeklindeki müdahaleyi haklı kılmayacaktır.”
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