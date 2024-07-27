Samanyolu Haber /Gündem / AYM’den Emine Şenyaşar için ihlal kararı: Para cezası bozuldu /27 Temmuz 2024 18:28

AYM’den Emine Şenyaşar için ihlal kararı: Para cezası bozuldu

Anayasa Mahkemesi, Emine Şenyaşar hakkında 'hakaret' gerekçesiyle verilen para cezasını bozarak, yeniden yargılama kararı verdi.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Emine Şenyaşar hakkında AK Parti eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen adli para cezasına dair ihlal kararı verdi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de AKP'li Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu yitiren Şenyaşar hakkında, 2 Ekim 2020'de oğlu Fadıl Şenyaşar'ın tutuklu yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle dava açıldı.

"Bu Halil (AK Partili Halil Yıldız) faizcidir, hırsızdır, bu hırsızların peşine düşsünler, Halil'in peşine düşsünler bakalım kaç kişiyi öldürmüş" sözleri gerekçe gösterilerek "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, 6 Eylül 2022 tarihinde Ankara Batı 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Şenyaşar hakkında 265 gün adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Şenyaşar’ın avukatları, 17 Eylül 2022 tarihinde karara itiraz etti. İtirazın ret edilmesi üzerine aynı yılın 26 Ekim'inde “adil yargılama hakkının ihlali" gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuru yapıldı. Başvuruda, "yeniden yargılanma" talep edildi.

YENİDEN YARGILAMA KARARI

MA'da yer alan habere göre, AYM, başvuruyu 21 Temmuz'da karara bağladı. AYM, başvurucunun "adil yargılanma hakkının" ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, "İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda kararın gönderildiği yargı mercilerince yapılması gereken iş yeniden yargılama işlemlerini başlatmak ve Anayasa Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermektir” ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM’den Emine Şenyaşar için ihlal kararı: Para cezası... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:48