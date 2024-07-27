AYM’den Emine Şenyaşar için ihlal kararı: Para cezası bozuldu

Şenyaşar’ın avukatları, 17 Eylül 2022 tarihinde karara itiraz etti. İtirazın ret edilmesi üzerine aynı yılın 26 Ekim'inde “adil yargılama hakkının ihlali" gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuru yapıldı. Başvuruda, "yeniden yargılanma" talep edildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Emine Şenyaşar hakkında AK Parti eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen adli para cezasına dair ihlal kararı verdi.Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de AKP'li Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu yitiren Şenyaşar hakkında, 2 Ekim 2020'de oğlu Fadıl Şenyaşar'ın tutuklu yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle dava açıldı."Bu Halil (AK Partili Halil Yıldız) faizcidir, hırsızdır, bu hırsızların peşine düşsünler, Halil'in peşine düşsünler bakalım kaç kişiyi öldürmüş" sözleri gerekçe gösterilerek "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, 6 Eylül 2022 tarihinde Ankara Batı 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Şenyaşar hakkında 265 gün adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.MA'da yer alan habere göre, AYM, başvuruyu 21 Temmuz'da karara bağladı. AYM, başvurucunun "adil yargılanma hakkının" ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, "İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda kararın gönderildiği yargı mercilerince yapılması gereken iş yeniden yargılama işlemlerini başlatmak ve Anayasa Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermektir” ifadelerine yer verildi.