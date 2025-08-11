Samanyolu Haber /Gündem / AYM’den göreve iade edilen KHK’lılar için tazminat kararı /11 Ağustos 2025 18:50

AYM’den göreve iade edilen KHK’lılar için tazminat kararı

AYM, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla görevine iade edilen kişilerin, iade edilmesinin hukuka aykırı olarak görevden alındıklarının idare tarafından kabulü anlamına geldiğini ifade etti. AYM, bu kişilere tazminat verilmemesini düzenleyen maddeyi iptal etti.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevden alındıktan sonra yine bir OHAL KHK’sıyla görevine iade edilen kamu görevlilerinin tazminat talep edemeyeceğine ilişkin kuralı iptal etti.

AYM, Ankara 22. İdare Mahkemesi’nin başvurusu üzerine görevine dönen KHK’lılara tazminat verilmesi konusunu ele aldı. AYM’nin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Mahkeme, söz konusu kuralın OHAL süresini aşacak biçimde uygulanabildiğini ve olağan dönem kurallarına göre denetlenmesi gerektiğini belirtti. 30 Haziran 2022 tarihli kararında (E.2018/137, K.2022/86) AYM, hukuka aykırı şekilde görevden uzaklaştırılan kişilerin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi için idari ve yargısal yollara başvurma imkânının tanınmasının Anayasa’nın 40. maddesi gereği olduğunu vurguladı.

AYM, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla görevine iade edilen kişilerin, iade edilmesinin hukuka aykırı olarak görevden alındıklarının idare tarafından kabulü anlamına geldiğini ifade etti. Bu kişilerin tazminat talebinin engellenmesinin “etkili başvuru hakkını” ihlal ettiğini belirten Mahkeme, kuralı Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
