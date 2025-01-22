AYM’den KHK’lı öğretmen hakkında flaş karar!

15 Temmuz’dan sonra Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29 Aralık 2016 tarihli iddianamesiyle hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla dava açılan KHK’lı öğretmen Hasan Sarıcı Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





TR724'te yer alan habere göre ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan verilen mahkûmiyet hükmü nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunan Sarıcı’nın dosyasını inceleyen AYM, sendika üyeliği, 2009 yılına kadar sohbetlere katıldığına dair tanık beyanı, gazete aboneliği ve Bank Asya hesabı sebebiyle verilen mahkumiyet hükmü için suç ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi.





Başvuruda tespit edilen anayasal hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar ve zorunluluk bulunduğuna hükmeden AYM gerekçeli kararında şu ifadeleri kullandı:





-Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,





-Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin İHLAL EDİLDİĞİNE,





-Kararın bir örneğinin suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2017/11, K.2017/187 sayılı karar) GÖNDERİLMESİNE,





-30.000 TL vekâlet ücretinden oluşan yargılama giderinin başvurucuya ÖDENMESİNE,





-Ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,





-Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 9/10/2024 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.



