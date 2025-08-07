AYM’den KHK'lı emeklileri sevindirecek karar

SGK çalışanı Fikret Aslan, 22 Kasım 2016 tarihinde bir KHK ile kamu görevinden ihraç edildi. Ocak 2017’de emeklilik başvurusu yapan Aslan’ın talebi kabul edildi ve 17 Mayıs 2017 tarihli SGK yazısıyla 25 yıl 4 ay 25 günlük hizmeti dikkate alınarak kendisine 1 Şubat 2017’den itibaren emekli aylığı bağlandı.



Ancak SGK, 22 Mayıs 2017’de yaptığı başvuruya rağmen Aslan’a emekli ikramiyesi ödenmeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak, kamu görevinden çıkarılanlara ikramiye verilmesinin mümkün olmadığı savunuldu. Bunun üzerine Aslan, SGK işleminin iptali için 17 Temmuz 2017’de dava açtı.



Ankara 7. İdare Mahkemesi, 28 Şubat 2018 tarihli kararında davayı reddetti. Mahkeme, Aslan’ın görevine KHK ile son verildiği için kıdem tazminatına hak kazanamayacağını belirterek, emekli ikramiyesi ödenmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığını ifade etti.



Aslan, bu kararı istinafa taşıdı. Yaklaşık 23 yıllık fiilî hizmeti ile birlikte 506 sayılı Kanun’a tabi 2 yıl 4 ay 25 gün sigortalı süresi de dâhil edildiğinde toplam 25 yıl 4 ay 25 günlük hizmeti bulunduğunu belirterek, Emekli Sandığı’na tabi hizmeti karşılığı ikramiye verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.



Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi, 13 Kasım 2019’da istinaf talebini de reddetti. Karar, 25 Kasım 2019’da tebliğ edildi. Bunun üzerine Fikret Aslan, 13 Aralık 2019’da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.



Başvurusunda, ihraç edildikten sonra emekli olmasına rağmen kendisine emekli ikramiyesi verilmemesinin “ayrımcılık yasağının ihlali” anlamına geldiğini belirtti. AYM, bu gerekçeyi haklı bularak emsal niteliğinde bir karar verdi.