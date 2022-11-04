Samanyolu Haber /Gündem / AYM’den kritik 15 Temmuz kararı: KHK’lı öğretmenler artık... /04 Kasım 2022 18:19

AYM’den kritik 15 Temmuz kararı: KHK’lı öğretmenler artık...

Anayasa Mahkemesi, KHK'lı öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında çalışmasını engelleyen kanun maddesini oybirliğiyle iptal etti.

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Anayasa Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin çalışma belgelerinin iptali veya çalışma belgesi verilmesini engelleyen Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesini iptal etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu husustaki genelgesi de böylece hükümsüz kaldı.

Buna göre artık Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEMBİS) sistemine konulan çalışma belgesi iptali şerhlerinin kaldırılması gerekiyor.

Ayrıca Bölge İdare Mahkemeleri’nin aksi yöndeki kararlarının yasal dayanağı da kalmadığından kesinleşen dosyalarda yeniden yargılama başvurusu yapılabilecek.

Resmi Gazete’de bugün açıklanan kararda “Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘… veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması…” ibaresinin, anılan fıkrada yer alan ‘… personelinde…’ ve ‘… anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar…’ ibareleri yönünden Anayasa’ya aykırılık olduğuna ve iptaline 28 Eylül 2022 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

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