AYM’den kritik “e-ticaret” kararı öncesi “çikolata kutusu” daveti:

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ve bu yılın başında yürürlüğe giren e-ticaret yasası ile ilgili gündeme gelen iddiaların ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) kritik bir karar aldı. AYM, CHP’nin yasanın iptali için yaptığı başvuruyu karara bağlamadan önce Ticaret Bakanlığını dinleme kararı aldı. Kamuoyunda e-ticaret yasası olarak da bilinen “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun” Ocak ayında yürürlüğe girmiş, Meclis’teki görüşmeler sırasında CHP de yasal düzenlemeyi savunarak “Evet” oyu vermişti.





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da kanunun yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere savaş açan milli bir yasal düzenleme olduğunu belirterek “Helal olsun Ticaret Bakanına, helal olsun” ifadesini kullanmıştı. Buna karşın Engin Altay’ın, son başvuru süresinin dolmasına bir gün kala, kanunun iptal için AYM’ye başvuru yaptığı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı. Engin Altay, Hamza Dağ’ın “CHP’nin itiraz ettiği E-Ticaret düzenlemesi için TBMM Genel Kurulu’nda söylediklerini milletimizin takdirine bırakıyorum” sözlerine herhangi bir yanıt vermemişti.







Anayasa Mahkemesi (AYM), bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi’ne aleyhte haber yapması için 500 bin TL rüşvet verdiği iddiasına konu olan e-ticaret yasası için kritik bir karar aldı.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP’nin, yasanın iptali için yaptığı itiraz başvurusunu temmuzda görüşecek olan AYM, karar öncesinde Ticaret Bakanlığını dinleyecek. Bakanlık yetkililerinin benzer süreçlerin diğer medya gruplarında da yaşandığına dair örnekler sunacağı öğrenildi.Bu sürecin ardından da geçtiğimiz günlerde de aynı yasal düzenleme ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi’ndeki iddialar gündeme oturmuştu. Cumhuriyet Vakfı yöneticileri, gazetenin eski yayın yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve yasa aleyhinde yayın yapılması için bir e-ticaret firmasından çikolata kutusunda 500 bin TL aldığını iddia etmişti.Bu iddiaların ardından da AYM’nin Temmuz ayında görüşeceği iptal başvuru öncesinde harekete geçtiği öğrenildi. AYM yetkililerinin davanın muhataplarından Ticaret Bakanlığına yasa ile ilgili bir sunum için davette bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre bu kapsamda Ticaret Bakanlığı yetkilileri, önümüzdeki günlerde hazırlayacakları bir dosya ile AYM’nin kapısını çalacak. Bakanlık uzmanları, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki iddialarının benzerlerinin diğer bazı medya gruplarında da gündeme geldiğini örnekleriyle anlatacak. Bu arada yasal düzenleme kapsamında hazırlanan yönetmelik de itiraz konusu olmuş, aynı e-ticaret firması, yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay 10. Dairesi 11 Mayıs’ta yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş, Bakanlık da 12 Mayıs’ta bu karara itiraz etmişti. Danıştayın da itiraza yönelik kararını temmuz ayında açıklaması bekleniyor.