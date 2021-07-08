AYM: Haber paylaştı diye cezalandırmak ifade özgürlüğü ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında bir haber sitesinin attığı tweeti retweet ettiği bahane edilerek “terör örgütü propagandası yapma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği hukuksuzca düşürülerek tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusuyla ilgili 1 Temmuz’da verdiği kararı paylaştı.







İfade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmedilen kararda, Gergerlioğlu’na verilen ceza ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:





“İçinde şiddete tahrik olarak yorumlanabilecek ifadeler geçmeyen bir açıklamanın yer aldığı somut başvuruya konu haberin paylaşılmasına, açıklamanın sırf yasa dışı bir örgüte veya bir suçluya ait olduğundan bahisle ‘açıklamanın sahiplenilmesi olarak nitelendirilip’ müdahale edilmesi ifade özgürlüğünün ihlalini oluşturmuştur. Haber niteliği olduğu yönünde tereddüt bulunmayan terör örgütüne ait bir açıklamanın üstelik karşıt siyasetçilerin görüşleri ile birlikte haberleştirilmesinin “terör örgütünün meşru gösterilmeye çalışılması” olarak kabul edilmesi basının temel görevlerini yerine getirmesini ve haberciliği imkânsız kılabilecektir.





Başvurucu, ulusal ölçekte yayın yapan bir internet haber sitesinde daha önce yayımlanmış bir haberi yalnızca paylaşması nedeniyle cezalandırılmıştır. Mevcut başvurudaki paylaşımın yapıldığı tarihte başvuruya konu edilen terör örgütünün açıklamasının zaten halka açıklanmış olduğu göz ardı edilmiştir. Bu habere ilişkin olarak herhangi bir soruşturma başlatıldığı veya tedbire başvurulduğu da tespit edilememiştir. Paylaşılması nedeniyle başvurucunun cezalandırıldığı haber hâlen yayındadır. Dolayısıyla yayımlandığı 2016 yılından beri haberin hiçbir suçlama ile karşılaşmadığı da gözetildiğinde mahkemelerin başvurucunun cezalandırılmasına ilişkin amaçlarında varsaydıkları durumların esasında bulunmadığı anlaşılmaktadır.





Bu itibarla başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.”





Gergerlioğlu, AYM’nin verdiği kararın ardından 6 Temmuz Salı günü tahliye oldu.