AYM 'Hayvan katliamına devam' dedi... İptal istemini reddetti

Karar, kamuoyunda tartışmalara yol açan ve sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve belirli durumlarda ötanaziye izin veren düzenlemelerin devam edeceği anlamına geliyor.





Polisin müdahalesine rağmen Anayasa Mahkemesi ana bina girişine geçen bazı hayvanseverlere polis engel olmaya çalıştı. Hayvan hakları savunucuları, Yüksek Mahkeme önünde bir süre oturma eylemi yaptı.





Anayasa Mahkemesi (AYM), 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerine ilişkin CHP’nin iptal ve yürütmeyi durdurma başvurusunu esastan görüşerek kararını verdi.CHP, kanunun 17 maddesinden 16’sının hayvan haklarına, kamu yararına ve yaşam hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle 15 Ağustos 2024’te AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, 7 Mayıs 2025’te yapılan toplantıda CHP’nin talebini reddetti.AYM'nin kararının ardından sabah saatlerinden bu yana mahkeme önündeki Ahlatlıbel tesislerinde bekleyen hayvan hakları savunucuları, karara tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin protokol ana giriş kapısına geçmek isteyen hayvanseverlere polis engel olmaya çalıştı. Mahkemenin bulunduğu karşı yola geçmelerine izin verilmeyen göstericiler, yolu da trafiğe kapatmak istedi.Resmi Gazete’nin 2 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a CHP’den itiraz gelmişti. CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle 15 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.