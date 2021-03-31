Samanyolu Haber /Gündem / AYM, HDP iddianamesini 'usulden' iade etti /31 Mart 2021 16:08

AYM, HDP iddianamesini 'usulden' iade etti

HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini yaptı. AYM'deki toplantıda, iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na usuldeki eksiklikler sebebiyle iade edilmesine karar verildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı. 
 
AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı. İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. 
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