Samanyolu Haber /Gündem / AYM, HDP’nin talebini reddetti… /22 Mart 2023 11:31

AYM, HDP’nin talebini reddetti…

Kapatma davasında sözlü savunmayı seçimden sonra yapmak isteyen HDP'nin talebi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Parti yetkilileri 11 Nisan'da sözlü savunma yapacak.

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Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. “Sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini reddetti.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirledi.  HDP Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi.   Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.

HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yaptığı toplantıda HDP’nin başvurusunu reddetti.

 
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