AYM, HDP'ye 30 gün süre verdi

AYM, dünkü genel kurul gündemine aldığı HDP’nin kapatılması davasında sunulan ek delillere ilişkin istemleri incelenmesini tamamladı.







Aralarında öldürülen PKK’li teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel ile ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri inceleyen AYM, dosyada yasak istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verdi.