Samanyolu Haber /Politika / AYM, HDP dosyasını 6 Ocak'ta görüşecek /30 Aralık 2022 12:01

AYM, HDP dosyasını 6 Ocak'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’nin, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak’ta görüşecek.

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Mahkeme, yardımın kesilmesi yönünde karar verirse, HDP, 10 Ocak’ta siyasi partilere yapılan Hazine yardımından yararlanamayacak.

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açan Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin Hazine yardımı yapılan hesaplarına bloke konulması talebinde de bulundu.

Şahin bu talebini, kapatma davasına ilişkin sözlü açıklama yapacağı 10 Ocak öncesinde Anayasa Mahkemesi’ne iletti.

Anayasa Mahkemesi, Şahin’in daha önce aynı yönde yaptığı başvuruyu, kararla birlikte değerlendirileceği için reddetmişti.

Şahin, geçtiğiz günlerde yaptığı başvuruda da , Hazine yardımının kesilmesi talebini şu gerekçelere dayandırmıştı:

  • Davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
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