Samanyolu Haber /Politika / AYM, iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti /18 Ağustos 2022 10:38

AYM, iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti

AYM, Cumhurbaşkanı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi kurulması' kararnamesinin tamamı ile 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesini 'anayasaya aykırılık' gerekçesiyle iptaline karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Meclis Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, Engin Altay ve diğer milletvekillerinin iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin iptal başvurusunu karara bağladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre CHP'liler, Cumhurbaşkanlığı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi' hakkındaki kararın tamamı ile bazı maddeleri ve 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesinin 3. fırkasının e bendinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre Talebi görüşen Yüksek Mahkeme, her iki Cumhurbaşkanı kararnamesinin de anayasaya aykırı olduğuna karar vererek oy çokluğuyla iptaline hükmetti.
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