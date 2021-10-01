AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu

Boşanma davası açmıştı

Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi 38 yaşındaki Serpil Erfındık, 2011 yılında Vedat Atik ile evlendi. Bir süre sonra eşinden şiddet gördüğünü belirten Erfındık, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle 2013 tarihinde boşanma davası açtı. Mahkeme çiftin boşanmasına, çocuğun velayetinin anneye ait olmasına ve ayrıca müşterek çocuğun her hafta sonu babasında kalmasına hükmetti.





Vedat Atik, 20 Eylül 2013 tarihinde ebeveyn görüşmesinin ardından çocuğu teslim etmek için Erfındık'ın işyerine gitti. İddiaya göre Atik, burada eski eşine küfür ve hakaretler etti. Olay emniyete yansıyınca taraflar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.





Aile Mahkemesi, başvuru üzerine Vedat Atik hakkında eski eşine "her türlü şiddet, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde önleyici tedbir alınmasına, tedbirin bir ay uygulanmasına" hükmederken, koruyucu tedbirler yönündeki talepleri reddetti.





Vedat Atik, bu karara rağmen, Serpil Erfındık'ın işyerine 14 Kasım 2013 tarihinde bir kez daha gitti. Erfındık, yine polis çağırmak zorunda kaldı, olay karakola taşındı.



