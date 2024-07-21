AYM iptal etmişti; AKP, Kızılay'a çifte maaşı yeniden getiriyor

TARTIŞMA ÇIKTI





‘TEKLİFİN ARKASINDAYIM’

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Teklif istisnanın kısmi KDV istisnası olarak düzenlenmesi yönündeydi. Fakat, arkadaşlarımız bunun kaldırılmasıyla ilgili bir tane önerge vermiş. Ben getirmiş olduğum kanun teklifinin arkasındayım başkanım” dedi.

Anayasa Mahkemesi haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararıyla Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alan kişilerin, emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı iptal etmişti.Yüksek mahkeme gerekçesinde, eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini vurgulamıştı. Cumhuriyet'in haberine göre Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına karşın iktidar, Türkiye Kızılay Derneği’nde çalışanların emeklilik aylıkları kesilmeksizin görev yapmaya devam edebilmeleri için yeniden yasal düzenleme çıkarıyor.AKP düzenlemenin gerekçesini şöyle açıkladı:“Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir maddede emekli aylıklarında sıkıntı olan personelin problemini çözmüş oluyoruz.”Bu arada görüşmeler sırasında teklifte yer alan deniz ve hava taşıma araçları için yüklenilen KDV’nin, gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınmasına olanak sağlayan madde tartışma konusu oldu.AKP önerge ile maddeyi tekliften çıkardı.İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, maddenin niye çıkarıldığını sordu.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, “Aslında teknik olarak bizim çalıştığımız madde önergesi ortada ama farklı bir öneri de var, grubun takdirindedir. İlave, teknik olarak söyleyeceğim bir şey yok” dedi. Bunun üzerine İYİ Partili Usta, “İdarenin haberi yok. Nilgün Hanım’ı da burada biz haberdar ettik” dedi.Daha sonra madde yine AKP’lilerin verdiği önerge ile tekliften çıkarıldı.