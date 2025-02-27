AYM kapıyı açtı, Madımak Katliamı'nda müebbetlik 17 sanık tahliye edildi

2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü katliamda müebbet hapis cezası alan 17 kişi tahliye edildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), 2023 yılında Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunis Karataş'ın 'terör suçlusu' olarak koşullu salıverme hükümlerinden yararlandırılmamasını 'suçta ve cezada kanunilik' ilkesinin ihlali saydı. AYM, Sivas Katliamı'nda bir terör örgütü bulunmadığına ve terör örgütü olmadan terör suçlusu olunamayacağına hükmetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AYM'nin iki yıl önce aldığı bu kararla 30 yıl tutukluluğunu dolduran hükümlüler için tahliye yolunun açıldığını belirtti.





Yüksek Mahkeme'nin bu kararının emsal gösterilmesi, Madımak katliamına karışanların terör suçlusu sayılmamalarının da önünü açtı. Bu kapsamda Sivas, Tokat, Bolu, Kırıkkale ve Kocaeli cezaevlerinden serbest bırakılmaya başlandı.





CHP'Lİ KARASU'DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da sosyal medya hesabından tahliyelere tepki gösterdi.





''Aileler ve tüm insanlık, 32 yıldır Madımak Katliamı’nda adalet beklerken bu katliamda adı geçenler birer birer tahliye ediliyor" diyen Karasu, "Düzmece davalarla içeri atılan onlarca kişi cezaevlerinde tutulurken, Madımak davasında hüküm giyen mahkumlar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) terörle mücadelede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç, suç tarihine göre 30-36 yıl sonra tahliye edilmelerine ilişkin kararı doğrultusunda; Sivas, Tokat, Bolu, Kırıkkale ve Kocaeli cezaevlerinden ellerini kollarını sallayarak serbest bırakılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.



