Samanyolu Haber /Gündem / AYM kararı sonrası TBMM'de Can Atalay zirvesi: Kurtulmuş ile TİP heyeti bir araya geldi /08 Ağustos 2024 13:49

AYM kararı sonrası TBMM'de Can Atalay zirvesi: Kurtulmuş ile TİP heyeti bir araya geldi

AYM'nin Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürülmesine ilişkin 'yok hükmünde' kararının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TİP heyeti görüştü. Erkan Baş açıklama yapıyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti arasındaki görüşme başladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre TBMM Başkanlığında başlayan görüşmeye TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldı. Kurtulmuş, Atalay hakkında verilen AYM kararının ardından TİP heyetinin taleplerini dinleyecek.

MECLİS'İN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI GÜNDEMDE

TİP heyetinin TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Can Atalay'a ilişkin verilen AYM kararı nedeniyle Meclis'in olağanüstü şekilde toplanmasını talep edeceği belirtildi.
Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararı 1 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın ardından gözler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çevrilmiş, TİP, Genel Başkanı Erkan Baş, Kurtulmuş’tan Atalay'ın durumunu görüşmek üzere randevu talep etmişti.
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