AYM kararına rağmen ‘pasaport tahdidi’ uygulaması devam ediyor

Söz konusu hukuksuz uygulamayla 1 Ağustos itibariyle 59 bin 627 kişi hakkında Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca işlem yapılıyor. Söz konusu madde pasaport verilmesi yasak olan halleri düzenliyor. Resmi yazının üzerinden üç ay geçmiş. Bugün pasaport tahdidi konulan kişi sayısının ne olduğu bilinmiyor.









, 16 Eylül 2022’deki haberinde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet’in, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Anayasa’ya aykırı bulduğu ‘pasaport tahdidi’ işlemlerini yeniden uygulanmaya başladığını yazmıştı.Haberde, “Yüksek Mahkeme’nin 2019/114 E., 2021/36 kararı uyarınca 14.07.2022 tarihi itibariyle hakim kararı olmaksızın idarece pasaport verilmeme işlemine son verilmesi yönündeki kararına uyacağını açıklayan İçişleri Bakanlığı, binlerce kişiye pasaport vermeye başlamıştı. Ancak Bakanlık, TR724’e ulaşan bilgilere göre, bir ay önce kaldırdığı ‘idari tahdit’ uygulamasına yeniden döndü. Sessiz sedasız binlerce kişiye yeniden pasaport ve yurt dışı yasağı getirdi. Hukukçular ise söz konusu uygulamanın yargıya intikal ettirilmesi çağrısında bulunuyor. Çünkü hukuken yurtdışı yasağını sadece savcılıklar ve mahkemeler koyabiliyor.” ifadeleri kullanılıyordu.