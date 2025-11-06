AYM kararına rağmen Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanma talebi reddedildi

AYM, 31 Temmuz 2025'te Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve 25 Nisan 2022'den bu yana MS hastası olmasına rağmen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tayfun Kahraman hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesini 17 Ekim 2025’te açıklamıştı.





Yüksek Mahkeme kararda, “Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetmişti. AYM kararın bir örneğinin yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Davası sanığı Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanması yönündeki Anayasa Mahkemesi kararına uymadı.





AYM’nin yetki gaspında bulunduğunu savunarak mahkeme infazın durdurulması, Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılama talebini reddetti. Böylece Can Atalay'ın ardından AYM'nin Tayfun Kahraman kararı da uygulanmadı.





“AYM YETKİ GASBINDA BULUNMUŞTUR”

Mahkeme, Tayfun Kahraman kararında AYM'nin "yetki gaspı yaptığını" öne sürdü. Red kararının gerekçesinde, “Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek ‘Yetki Gaspı’nda bulunmuştur” denildi.





Gerekçede ayrıca, Kahraman’ın Gezi Parkı sürecindeki eylemlerinin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu” kanaatine yer verildi.





“AYM ‘SÜPER TEMYİZ’ MAHKEMESİ DEĞİLDİR’

Mahkeme açıkladığı gerekçede, “Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda, olağan kanun yollarında incelenmesi gereken konularda inceleme ve değerlendirme yapılamaz. Zira Anayasa Mahkemesi temyiz veya istinaf mercii değildir. Anayasa Mahkemesi ‘süper temyiz’ mahkemesi de değildir” değerlendirmesinde bulundu.





İTİRAZ EDECEKLERİNİ DUYURDU

Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, red kararını İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıyarak itiraz edeceklerini söyledi.