‘AYM kararını tanımayan hakim’ Adalet Bakan Yardımcısı oldu!

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.



TARTIŞMALI KARARLARDA İMZASI VAR



Gürlek, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürütürken birçok tartışmalı karara imza atmıştı.



Akın Gürlek, 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde, 2017'de Sözcü gazetesinin yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarına 3 yıl 6'şar aya kadar varan hapis cezası vermesiyle gündeme geldi. Mahkemenin bu kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmıştı.



KAFTANCIOĞLU VE DEMİRTAŞ’A HAPİS



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 9 yıl önce attığı tweet’ler nedeniyle yargılandığı davada 9 yıl 8 ay hapis cezası veren Gürlek, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.



