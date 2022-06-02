Samanyolu Haber /Politika / ‘AYM kararını tanımayan hakim’ Adalet Bakan Yardımcısı oldu! /02 Haziran 2022 08:56

‘AYM kararını tanımayan hakim’ Adalet Bakan Yardımcısı oldu!

Anayasa Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını uygulamayarak gündem olan; SÖZCÜ, Canan Kaftancıoğlu gibi birçok tartışmalı davalarda hapis cezalarına hükmeden eski ağır ceza mahkemesi başkanı Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığı'na atandı.

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.

TARTIŞMALI KARARLARDA İMZASI VAR

Gürlek, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürütürken birçok tartışmalı karara imza atmıştı.

Akın Gürlek, 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde, 2017'de Sözcü gazetesinin yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarına 3 yıl 6'şar aya kadar varan hapis cezası vermesiyle gündeme geldi. Mahkemenin bu kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmıştı.

KAFTANCIOĞLU VE DEMİRTAŞ’A HAPİS

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 9 yıl önce attığı tweet’ler nedeniyle yargılandığı davada 9 yıl 8 ay hapis cezası veren Gürlek, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

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