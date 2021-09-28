AYM kararını uygulamayan hakime terfi

HSK, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını yok sayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Akın Gürlek'i "birinci sınıf hakimliğe" terfi ettirdi. Bu karar, HSK'nın "AYM'de ihlale neden olan terfi edemez" şeklindeki ilke kararıyla çelişti.



Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Akın Gürlek, muhaliflerle ilgili tartışma yaratacak hapis cezası kararlarına imza attı. DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını örgüte yardım suçundan mahkûm eden mahkemenin de başkanıydı. HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası veren Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandıran isim oldu.



Akın Gürlek'in en tartışmalı kararı ise Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak AYM'ye direnmesiyle oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM kararına uymaması nedeniyle Akın Gürlek'i "Yeni Zekeriya Öz" olmakla suçlamıştı.



Akın Gürlek'in terfi ettirilmesi soru işaretlerine neden oldu. HSK, bu terfi kararıyla 15 Ocak 2020 tarihinde aldığı kendi ilke kararıyla çelişkiye düştü. Bu ilke kararında, hakim ve savcıların terfi kriterleri arasına "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri" de eklenmişti.



2 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda da "yargı mercilerinin AYM ve AİHM içtihatları ile uyumlu karar vermeleri, terfi ve tayin süreçlerinde bir kriter olarak" belirlenmişti.



AKIN GÜRLEK'E AYM VE YARGITAY YOLU AÇILDI

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre "birinci sınıf olma", bir hâkim ve savcının adli veya idari yargıda görev süresi boyunca gelebileceği en üst seviye. AYM kararına direnmesine karşın terfi etmeyi başaran Gürlek, bu sayede birçok haktan yararlanacak. Gürlek'in birinci sınıf hâkim statüsü kazanmasıyla AYM ve Yargıtay üyesi olarak atanmasının önü açıldı. Ayrıca maaşı da arttı.