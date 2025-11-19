Samanyolu Haber /Gündem / AYM kararını uygulamayan yargıçlar için HSK’ya suç duyurusu /19 Kasım 2025 12:09

AYM kararını uygulamayan yargıçlar için HSK’ya suç duyurusu

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman ile ilgili hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargıçları hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Gezi Parkı Davası hükümlüsü, şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında AYM tarafından verilen “adil yargılanma hakkı ihlali” kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddeden yargıçlarla ilgili HSK’ya şikayette bulundu.

Başvuru dilekçesinde, İstanbul 13 üncü ve 14 üncü Ağır Ceza Mahkemesi yargıçlarının, “özgürlüğü kısıtlama”, “görevde yetkiyi kötüye kullanma” ve “Anayasayı ihlal” suçlarından cezalandırılmaları, hakimler hakkında ayrıca meslekten çıkarma disiplin suçundan soruşturma açılması istendi.

Dilekçede ayrıca, Yüksek Mahkeme kararlarına uyulmamasının her geçen gün arttığı, Anayasa Mahkemesi’nin de görev gereği bu aykırılıkları öğrendiği halde İstanbul’daki ilgili mahkeme heyetleri hakkında HSK’ya başvurması gerektiği vurgulandı.

Eminağaoğlu, gelinen aşamada Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, hukuki uyarılarda bulunarak “görevinden çekilmesinin” mesleki ve tarihi sorumluluğunun gereği olduğunu savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM kararını uygulamayan yargıçlar için HSK’ya suç... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:07:56