AYM'den yeni Kavala kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda beraatına karar verildikten sonra cezaevinden salıverilmeden yeniden tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın müracaatını değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, bireysel müracaatın görüşmesini erteledi.







Kavala, 2013 yılı mayıs-haziran aylarında İstanbul Taksim'de Geziparkı protestolarını organize ettiği iddiasıyla “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla 1 Kasım 2017’de tutuklanmıştı.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Aralık 2019’da Kavala hakkında ihlal kararı verdi ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Ancak yerel mahkeme Kavala’yı tahliye etmedi.





BERAAT ETTİ, YİNE TAHLİYE EDİLMEDİ





Kavala, 18 Şubat 2020’de tüm suçlardan beraat etti. Mahkeme, Kavala’nın tahliyesine hükmetti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavala hakkında 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne dair bir soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verdi.





Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alınan Kavala, 19 Şubat 2020’de tutuklandı. 9 Mart’ta ise bu kez “askeri ve siyasal casusluk” suçundan tutuklandı.







DARBE OLMADI, "CASUSLUK" VERELİM!





20 Mart’ta darbe suçundan tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine karar verilen Kavala, “casusluk” suçundan verilen tutuklama kararı sebebiyle cezaevinden çıkamadı. İşte bu tutuklama kararı bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.







Yüksek Mahkeme, Kavala’nın bu başvurusunu bugün gündemine alırken, görüşmeyi erteledi. AYM daha önce Kavala’nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvurunun oyçokluğuyla reddine karar vermişti.