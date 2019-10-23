AYM, mal varlığına el konulması kararını 'ölçüsüz' buldu

15 Temmuz’dan sonra OHAL gerekçesiyle birçok vatandaşın mal varlığına el konulmuştu. Sulh Ceza Hâkimliklerinin verdiği bu hukuksuz karara karşın AYM’den emsal niteliğinde karar çıktı. Mal varlığına el konulan bir kişinin başvurusunu haklı bulan AYM, el koyma kararının ölçüsüz olduğunu vurguladı.





Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde emniyet amiri olarak görev yaparken 15 Temmuz’dan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Ercan Toğrul’un tüm mal varlığına Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulmasına karar verilmişti.





Artı Gerçek’te yer alan habere göre, OHAL döneminde hapis cezasına çarptırılan ve mal varlığına el konulan Ercan Toğrul, “mülkiyet hakkının ihlali” nedeniyle AYM’ye başvurdu.





“MÜLKİYET HAKKINA YAPILAN MÜDEHALE ÖLÇÜSÜZ”





Malvarlığına el koyma tedbirine karşı yaptığı itiraz incelenmek üzere kanunda öngörülen mahkemeye gönderilmediğini belirten AYM, ayrıca “örgüt üyeliği” suçundan ceza veren mahkemenin mal varlığıyla ilgili tedbirin devamı veya sona erdiği yönünde bir karar vermemesinin, tedbirin devamının gerekçesi ve kanuni dayanağını göstermemesinin hukuka aykırı olduğuna işaret etti. AYM kararında, başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin ölçüsüz olduğu belirtildi.





MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ





AYM, ayrıca mal varlığına el konulmasının olağanüstü dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında meşru olup olmadığını da inceledi. Yüksek Mahkeme, olağanüstü dönemde söz konusu tedbire yönelik itiraz süreçlerini düzenleyen kanun hükümlerini kaldıran veya değiştiren herhangi bir düzenleme yapılmadığını hatırlatarak, müdahalenin gerektirdiği ölçüde olmadığını ifade etti.





Başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi, başvurucuya 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.