Samanyolu Haber /Gündem / AYM, MASAK’ın istediği bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini iptal etti /28 Şubat 2022 19:15

AYM, MASAK’ın istediği bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) istediği kurum ve kişilerden her türlü bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini anayasaya aykırı buldu, cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki düzenlemeyi iptal etti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın yetkileri yeniden düzenlenmişti.

Kararnameyle, MASAK’a ‘kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme’ yetkisi de verilmişti.

 Böylelikle, MASAK, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi istediği kişi ve kurumdan hiçbir sınırlama olmadan istediği bilgiye ulaşma olanağı yakalamıştı.

CHP, söz konusu düzenlemeyi  anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye taşımıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre AYM’nin iptal gerekçesinde, düzenlemedeki bilgilerin kişisel verileri de kapsadığı, buna ilişkin herhangi bir güvence kararnamede olmadığı, bu konuda MASAK’a geniş yetki verildiği belirtildi. 

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