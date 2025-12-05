AYM, OHAL hükümlerini iptal etti, TMSF ve Varlık Fonu’nun yetkileri tırpanlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yetkilerine ilişkin önemli iptal kararlarına imza attı. OHAL döneminde çıkarılan 6758 sayılı Kanun’un bazı maddelerini iptal eden AYM, hem TVF şirketlerinin KİT mevzuatından muafiyetini hem de TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmaksızın genel kurul yetkisi kullanma hakkını kaldırdı.





Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.





Varlık Fonu şirketlerine yönelik muafiyet kaldırıldı





AYM’nin iptal ettiği hükümlerden biri, TVF bünyesindeki şirketlerin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler) ve diğer kamu kurumlarının tabi olduğu mevzuat ve kısıtlamalardan muaf olmasına imkân tanıyan düzenleme oldu.





Bu hükmün yürürlükten kalkmasıyla birlikte, dokuz ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, TVF’ye bağlı tüm şirketler KİT mevzuatına tabi hale gelecek. Bu durum, söz konusu şirketlerin denetim ve işlemlerinde kamu kurallarının yeniden geçerli olması anlamına geliyor.





TMSF’nin kayyım yetkileri kısıtlandı





AYM’nin iptal kararı, TMSF’nin kayyım olarak atandığı veya kayyım yetkilerinin devredildiği şirketler üzerindeki belirleyici bazı yetkileri de sınırladı.





İptal edilen yetkiler:





Yeni şirket kurma yetkisi: Eski ortakların payları sabit kalmak kaydıyla yeni şirket kurulmasına izin veren hüküm yürürlükten kaldırıldı.





Genel kurul yetkisi: TMSF’nin, kayyım olduğu şirketlerde Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmadan genel kurul yetkisini kullanmasına olanak tanıyan düzenleme de iptal edildi.





9 ay içinde düzenleme yapılmazsa yetkiler daralacak





AYM’nin kararları, yürürlüğe girdiği tarihten dokuz ay sonra uygulanmaya başlayacak. Bu süre içerisinde Meclis tarafından yeni bir düzenleme yapılmazsa, hem TMSF’nin kayyım olarak şirketler üzerindeki müdahale alanı daralacak hem de TVF şirketleri devletin genel KİT mevzuatına tabi olacak.