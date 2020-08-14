AYM ölüm orucundaki avukatların başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu reddetti.Mahkeme, ölüm orucunun kritik aşamasında olan iki avukatın sağlığının ciddi bir tehlikede olmadığına hükmetti.





Ölüm orucu eylemi 224’üncü gününe giren Timtik, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde; 193 gündür ölüm orucunda olan Ünsal da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor.





Adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunda bulunduğu Anayasa Mahkemesi (AYM), başvuruyu reddetti.





Bianet'in geçtiği haberde, AYM, avukatların tutulduğu hastane koşullarının, “Covid-19 salgını veya başka bir tıbbi nedenden kaynaklanan vakalara dayanılarak koşullarının yetersiz olduğunun iddia edilmediği” belirtildi.





Kararda yine avukatların “Hastanelerde tedavi altında tutulmakta olan başvurucuların sağlık hizmetlerine erişim imkânına sahip oldukları anlaşılmıştır” denildi. Devamında ise “Sadece tahliyelerine karar verilmemiş olması nedeniyle yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlikenin ortaya çıktığına dair bilgi ya da bulgunun olmadığı anlaşılmıştır” denildi.





AYM’nin 11 Ağustos tarihli kararında sağlık raporuna göre ölüm orucundaki avukatların hapishanede kalamayacakları bilgisi de yer aldı: Raporda, “İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporu sonucuna göre, avukatlarda beslenme yetersizliğine bağlı genel durum bozukluğu ve kaşektik olduğunun tespit edildiği, halihazırda hastane şartlarında yatırılarak tıbbi takip ve tedavisinin sağlanması gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığının belirtildiği…” ifadeleri yer aldı.





Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan tutuklu avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “hapishanede kalmaları uygun değildir” raporuna rağmen tahliye edilmeyerek 30 Temmuz’da hastaneye kaldırılmıştı.