AYM, örgüt üyeliği suçlamasında ‘irtibat ve iltisakı’ reddetti: somut eylem olmalı!

Olağan Üstü hal (OHAL) döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan yargılama ve tutuklamalara ilişkin CHP’nin AYM’ye yaptığı başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, 24 Temmuz’da verdiği karar verdi ve bu karar 29 Kasım günü Resmi Gazetede yayımlandı.





“FİİLİ EYLEME İŞTİRAK ETMESİ GEREKİR”





AYM’nin verdiği karar, KHK’lıların kurduğu platform aracılıyla sosyal medyada ‘AYM İrtibatıİltisakıReddetti’ tagı ile duyurdu. Verilen kararda “Devlet memurunun terör örgütü irtibat ve iltisaktan sorumlu tutulması için iki önemli şartın bir arada gerçekleşmesi gerekir. Memurun fiili olarak somut terör eylemine müdahil olma amacı taşıması ve bir fiil bu eyleme iştirak etmesi gerekir” ifadesi dikkat çekti.





AYM’nin vurguladığı gibi ‘irtibat ve iltisak’ konusundaki kararın, idare mahkemeleri tarafından dikkate alınması durumunda birçok KHK’lının işe iadesi gündeme gelebileceği ifade ediliyor. AYM’nin ortaya koyduğu kriterin dikkate alınmaması durumunda farklı bir hukuk ihtilafının ortaya çıkacağı vurgulanıyor.





“BU KOŞULLARI İÇERMEYEN FİİLLER İHRAÇ NEDENİ SAYILAMAZ”





AYM’nin verdiği kararda “185. Kuralla terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır. Kurala göre devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanabilmesi için öncelikle 3713 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş bir örgüt tarafından gerçekleştirilen somut bir terör eylemi( cebir ve şiddet içeren +suç teşkil eden )olması, devlet memuru bu eyleme katılmalı” ifadesi yer aldı. Bu koşulları içermeyen yasal ve rutin fiiller ve ilişkilerin, AYM kararına göre ihraç nedeni olamayacağı belirtildi.