Samanyolu Haber /Politika / ‘AYM, siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor’ /21 Aralık 2022 12:42

‘AYM, siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor’

6 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan davalar nedeniyle yaptığı başvuruların üzerinden bin günden fazla geçmesine rağmen işleme koymayan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) tepki gösterdi. Demirtaş, AYM’nin yargı eliyle işlenen siyasi kumpasların bir parçası gibi davrandığını söyledi.

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İstinaf Mahkemesi’nde 41 günde onanan dosyasının bin 216 gündür, Kobani Kumpas Davası’na ilişkin tutuklama başvurusunun ise bin 140 gündür Anayasa Mahkemesi’nde bekletildiğini belirten Demirtaş, “Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selahattin Demirtaş, “Bugün yaşanan tüm krizlerin en büyük suçu ve vebali, iktidarla birlikte yargı kurumundadır” dedi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

‘‘İstinaf Mahkemesinde 41 günde jet hızıyla onanan dosyam tam 1.216 gündür, Kobani Kumpas Davası haksız tutuklama başvurum ise tam 1.140 gündür Anayasa Mahkemesinin önünde bekliyor. Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor.

Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı. Bugün yaşanan tüm krizlerin en büyük suçu ve vebali, iktidarla birlikte yargı kurumundadır. Siyasi davaların hepsi, halk iradesine karşı örgütlü darbe suçudur. Bu suçlara bulaşan herkes, yine yargı önünde bir gün hesap verecektir.

Bu doğrultuda, siyasi ve hukuki mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz.’’
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