‘AYM, siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor’

İstinaf Mahkemesi’nde 41 günde onanan dosyasının bin 216 gündür, Kobani Kumpas Davası’na ilişkin tutuklama başvurusunun ise bin 140 gündür Anayasa Mahkemesi’nde bekletildiğini belirten Demirtaş, “Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selahattin Demirtaş, “Bugün yaşanan tüm krizlerin en büyük suçu ve vebali, iktidarla birlikte yargı kurumundadır” dedi.



Demirtaş şu ifadeleri kullandı:



‘‘İstinaf Mahkemesinde 41 günde jet hızıyla onanan dosyam tam 1.216 gündür, Kobani Kumpas Davası haksız tutuklama başvurum ise tam 1.140 gündür Anayasa Mahkemesinin önünde bekliyor. Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor.



Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı. Bugün yaşanan tüm krizlerin en büyük suçu ve vebali, iktidarla birlikte yargı kurumundadır. Siyasi davaların hepsi, halk iradesine karşı örgütlü darbe suçudur. Bu suçlara bulaşan herkes, yine yargı önünde bir gün hesap verecektir.



Bu doğrultuda, siyasi ve hukuki mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz.’’