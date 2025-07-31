AYM Tayfun Kahraman'a yeniden yargılanma yolunu açtı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi. Kararın oy çokluğu ile alındığı öğrenildi.



Şehir plancısı Tayfun Kahraman, Gezi Davası kapsamında 25 Nisan 2022 tarihinde tutuklanmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan Kahraman’a verilen 18 yıl hapis cezasını 28 Eylül 2023 tarihinde onadı. Bugün itibarıyla Kahraman yaklaşık 3 yıl 3 aydır cezaevinde.



VATANDAŞIN TALEBİNİ İLETMİŞTİ



Tayfun Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı döneminde şehircilik alanında önemli çalışmalara imza atmıştı. 2013 yılında Gezi Parkı sürecinde Taksim Dayanışması’nın önde gelen isimlerinden biri olarak kamuoyunun tanıdığı Kahraman, 5 Haziran’da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yapılan görüşmede vatandaşın taleplerini iletmişti.



Aynı süreçte dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la gerçekleştirilen kritik görüşmede de yer alan Kahraman, halkın demokratik taleplerini dile getirmişti. Ancak daha sonra Gezi Davası kapsamında, bu görüşmelere rağmen “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılandı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Tayfun Kahraman ile birlikte Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye bu suçtan 18’er yıl hapis cezası verdi. İsmi geçen herkes, aynı gün tutuklandı.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023’te karara bağladığı temyiz incelemesinde, Tayfun Kahraman hakkında verilen 18 yıllık hapis cezasını da onadı.,



Normlar hiyerarşisine göre üst yetkili yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, Kahraman için hak ihlali kararı verdi.



Yüksek mahkeme, Kahraman'ın yeniden yargılanmasını hükmetti. Now Haber'den Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre; Kahraman'ın tahliye edilmesi için takdir AYM tarafından yerel mahkemeye bırakıldı.



KAHRAMAN MS HASTASI



Şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman'ın MS (multiple skleroz) hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne götürülürken, yanındaki kolluk güçleri tarafından 6 buçuk saat boyunca kelepçeli tutulmuştu.



Kahraman, 2015 yılında ilk teşhisi konulduğundan beri, merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığıyla mücadele ediyor.